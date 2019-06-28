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Traktör ormanlık alanda devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 21:52 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Laçin ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan traktörün ormanlık alana devrilmesiyle aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sıtma köyünde meydana geldi. Cihan Kamalı (57) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi.

Traktör ormanlık alanda devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Mustafa ULUSOY/LAÇİN (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Laçin ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan traktörün ormanlık alana devrilmesiyle aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sıtma köyünde meydana geldi. Cihan Kamalı (57) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi. Kazada, traktördeki Zeki Kamalı (59) hayatını kaybederken, sürücü Cihan Kamalı ile M.K (15) ve R.K. (12) de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Traktör ormanlık alanda devrildi: 1 ölü, 3 yaralıTraktör ormanlık alanda devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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