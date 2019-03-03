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Traktör römorku devrildi, maçtan dönen 9 genç yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 18:39 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Bornova ilçesinde futbol maçından dönen, yaşları 15 ile 19 arasındaki gençlerin üzerinde bulunduğu traktör römorku devrildi, 9 kişi yaralandı.

Traktör römorku devrildi, maçtan dönen 9 genç yaralandı

Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde futbol maçından dönen, yaşları 15 ile 19 arasındaki gençlerin üzerinde bulunduğu traktör römorku devrildi, 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
Kaza, akşam saatlerinde Naldöken Mahallesi 1201 Sokak'ta meydana geldi. Bornova ilçesindeki Doğanlar Sahası'nda saat 13.00’te 2. Amatör Küme'de oynayan Çamdibi Debre Gençlikspor ile Naldökengücü Spor'un maçını izleyen yaşları 15-19 arasındaki 9 genç, Mehmet H. yönetimindeki 35 MJJ 28 plakalı traktörün römorkuna bindi. 1201 Sokak'tan İnönü Caddesi'ne dönerken traktörün römoru sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Römorkdaki 9 genç etrafa savrularak, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Türkan Özilhan Devlet Hastanesi, Ege Üniversitesi Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Sürücü Mehmet H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın görgü tanıkları, sürücünün virajda direksiyon kontrolünü yitirdiğini, römorkdaki gençlerin yola savrulduğunu söyledi. Römork, çekici ile kaza yerinden taşındı.

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Traktör römorku devrildi, maçtan dönen 9 genç yaralandıTraktör römorku devrildi, maçtan dönen 9 genç yaralandıTraktör römorku devrildi, maçtan dönen 9 genç yaralandıTraktör römorku devrildi, maçtan dönen 9 genç yaralandı

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