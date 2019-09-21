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Traktör römorkuna çarpan otomobildeki çiftin öldüğü kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 17:47 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, kavşakta traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü Şakir Balkaş (57) ile eşi Lütfiye Balkaş (57) yaşamını yitirdi.

Traktör römorkuna çarpan otomobildeki çiftin öldüğü kaza kamerada

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, kavşakta traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü Şakir Balkaş (57) ile eşi Lütfiye Balkaş (57) yaşamını yitirdi. Çarpmanın şiddetiyle düşen traktör sürücüsü Abdil Kalaycı (80) aracının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası ile anbean görüntülendi.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Çobanlar- Bolvadin çevre yolunda meydana geldi. Kocaöz kavşağından karşıya geçmeye çalışan Abdil Kalaycı'nın kullandığı traktörün römorkuna Şakir Balkaş yönetimindeki 03 ZA 744 otomobil çarptı. Savrulan otomobil refüje çıkarak durdu. Kazada Şakir Balkaş ile eşi Lütfiye Balkaş yaşamını yitirdi. Çarpmanın şiddetiyle asfalt zemine düşen ve kontrolden çıkan traktörünün üzerinden geçtiği Abdil Kalaycı ise yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Abdil Kalaycı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren çiftin cansız bedenleri ise sıkıştıkları otomobilden çıkarıldıktan sonra Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'na konuldu.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Abdil Kalaycı'nın kavşaktan karşıya geçmeye çalıştığı sırada gelen otomobilin römorka çarptığı görüldü. Traktör sürücüsünün düştüğü, ardından da hareket eden aracının üzerinden geçtiği anlar görüntülerde yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Traktör römorkuna çarpan otomobildeki çiftin öldüğü kaza kameradaTraktör römorkuna çarpan otomobildeki çiftin öldüğü kaza kameradaTraktör römorkuna çarpan otomobildeki çiftin öldüğü kaza kameradaTraktör römorkuna çarpan otomobildeki çiftin öldüğü kaza kamerada

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