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  4. Traktör römorkunda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Traktör römorkunda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:00 | Son Güncelleme

HATAY’da, bir traktör römorkunda yapılan aramada, 9 bin 540 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Traktör römorkunda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)- HATAY’da, bir traktör römorkunda yapılan aramada, 9 bin 540 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında, Samandağ yolu güzergahında yer alan Güzelyurt Mahallesi'nde arama yapıldı. S.B.'ye ait olduğu belirlenen traktörün römorkunda 9 bin 540 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçak sigaralara ise el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Traktör römorkunda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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