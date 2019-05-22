Traktör römorkunda cesedi bulundu

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde Adnan Körklü (57), çalıştığı karpuz tarlasında, traktör römorkunda ölü bulundu.

Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde tarlaya gidenler, traktör römorkunda Adnan Körklü'yü hareketsiz halde görünce, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Körklü'nün öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi bir kesici, delici alet izine rastlanmayan Körklü'nün tansiyon ve kalp hastası olduğu belirtildi.

Körklü'nün cesedi, ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI



