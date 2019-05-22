Traktör römorkunda piyano resitali

ÇORUM (AA) - Azerbaycanlı piyanist Tofig Shikhiyev, İskilip'teki 300 yıllık su değirmeninin önünde verdiği konsere, traktör römorkunda piyano çalarak geldi.

Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla İskilip Kaymakamlığınca Yalak köyündeki tarihi su değirmeni önünde dün düzenlenen iftar programında konser veren Shikhiyev, müzikseverlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

İskilip Kaymakamı Bestami Alkan, yaptığı açıklamada, piyanist Shikhiyev'i ilçelerinde ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Piyanist Shikhiyev de tarihi bir mekanda konser vermekten duyduğu onuru ifade etti.

Konseri İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ziya Balcıoğlu ve davetliler izledi.

