HABER

Traktör römorkunda piyano resitali

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:50 | Son Güncelleme

Azerbaycanlı piyanist Tofig Shikhiyev, Çorum'un İskilip ilçesinde traktör römorkuyla geldiği tarihi su değirmeninin önünde, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla konser verdi

ÇORUM (AA) - Azerbaycanlı piyanist Tofig Shikhiyev, İskilip'teki 300 yıllık su değirmeninin önünde verdiği konsere, traktör römorkunda piyano çalarak geldi.

Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla İskilip Kaymakamlığınca Yalak köyündeki tarihi su değirmeni önünde dün düzenlenen iftar programında konser veren Shikhiyev, müzikseverlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

İskilip Kaymakamı Bestami Alkan, yaptığı açıklamada, piyanist Shikhiyev'i ilçelerinde ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Piyanist Shikhiyev de tarihi bir mekanda konser vermekten duyduğu onuru ifade etti.

Konseri İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ziya Balcıoğlu ve davetliler izledi.

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Antalya'da mayıs ayında 5 metrelik karla mücadeleAntalya'da mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele
Amasya'da tırtıllar, ağaçları ve evleri sardıAmasya'da tırtıllar, ağaçları ve evleri sardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum iskilip piyanist Tofig Shikhiyev Piyano resitali

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Bu tür sadece Türkiye'de var! Herkes lekeli olanla karıştırıyor ama...

Sadece Türkiye'de var! Çok ender görülüyor

Son dakika: Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya gidiyor

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç, 7 bin 335 kişiye işlem...

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Son dakika: Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama işte askerlik süresi ve ücreti

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.