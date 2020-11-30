Traktör römorkunun altında kalan 8 yaşındaki Damla feci şekilde can verdi

Olay, dün 21.00 sıralarında Daday ilçesine bağlı Hasan Şeyh köyü Tekke Mahallesi’nde meydana geldi. Baba Sinan Çelik, öğle saatlerinde kızı Damla Nur ile birlikte ormanlık alana odun toplamaya gitti. Baba Çelik, traktörün römorkuna odun yükledikten sonra yola çıktı, ancak köye dönmek üzereyken traktörün lastiği patladı. Baba Çelik, engebeli yolda lastiği tamir etmeye çalıştığı sırada traktörden inen Damla, çevresinde dolaşmaya başladı. Bu sırada odun yüklü traktör römorku devrildi. Damla, devrilen odun yüklü römorkun altında kaldı. Baba Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Damla’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Damla'nın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak baba Sinan Çelik’i ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

