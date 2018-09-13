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Traktör römorkunun altında kalan genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 22:38 | Son Güncelleme

Traktör römorkunun altında kalan genç öldü

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde traktör römorkunun altında kalan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dereboğazı Mahallesi'nde B.K'nin (17) kullandığı 44 PK 463 plakalı traktörün römorkla bağlantısını sağlayan bölümde ayakta yolculuk yapan Tunahan Avcı (16), dengesini kaybederek düştü.

Römorkun altında kalarak yaralanan Avcı, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Kaza Traktör römorku

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