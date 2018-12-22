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Traktör şaftına kapılarak ölen Suriyeli minik kardeşler toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 17:42 | Son Güncelleme

KONYA'da traktör ile yem karma makinesi arasında oynadıkları şafta kapılarak hayatını kaybeden Suriyeli Selin Ramazan (2) ile ağabeyi Memed Ramazan (3) toprağa verildi.

Traktör şaftına kapılarak ölen Suriyeli minik kardeşler toprağa verildi

Tolga YANIK/ KONYA, (DHA)- KONYA'da traktör ile yem karma makinesi arasında oynadıkları şafta kapılarak hayatını kaybeden Suriyeli Selin Ramazan (2) ile ağabeyi Memed Ramazan (3) toprağa verildi.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılcakuyu Yaylası'nda meydana geldi. Çiftlikte çalışan Baba Hasan Ramazan traktöre bağlı yem karma makinasınıyla çalıştığı sırada anne Döne Abid (22), çocukları Selin ve Memed'i oynamaları için traktör kabinin içine bıraktı. İki kardeş bir süre oynadıktan sonra sıkılınca anneleri, çocukları traktörden çıkarıp yere indirdi. Döne Abid, eve gidip yeni doğan bebeğiyle ilgilendikten sonra tekrar dönüp yem karma makinasıyla çalışmaya başladı. Eşi de hayvanları besledi.
İki kardeş, traktör ve yem karma makinası arasında, makinanın çalışmasını sağlayan şaftla oymaya başladı. Bir süre sonra çocuklar kıyafetlerini ve vücutlarını şafta kaptırdı. Durumu fark eden anne ve baba, traktör ve yem makinasını durdurup, çocuklarını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri iki kardeşin öldüğünü belirledi. İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan iki kardeşin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldıldı.
ANNE, BABA VE ÇİFTLİK SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI
Olayın ardından savcının talimatı üzerine baba Hasan Ramazan anne Döne Abid ve çalıştıkları çiftliğin sahibi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen 3 kişi ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
TOPRAĞA VERİLDİLER
İki kardeşin cenazeleri Konya Numune Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kardeşlerin cenazeleri daha sonra Hacıveyis Camii'ne getirildi. İki kardeşin cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Traktör şaftına kapılarak ölen Suriyeli minik kardeşler toprağa verildiTraktör şaftına kapılarak ölen Suriyeli minik kardeşler toprağa verildiTraktör şaftına kapılarak ölen Suriyeli minik kardeşler toprağa verildiTraktör şaftına kapılarak ölen Suriyeli minik kardeşler toprağa verildi

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