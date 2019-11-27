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Traktör şarampole devrildi, sürücü ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 18:47 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Gökhan Uşak (33) ağır yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Gökhan Uşak (33) ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dönen Gökhan Uşak yönetimindeki 16 H 7347 plakalı traktör, yağış nedeniyle çamur olan toprak yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Uşak, traktörün altında kalarak, sıkıştı. Çevredekiler, Uşak'ı aracın altından çıkarırken, ihbarla gelen sağlık görevlileri de ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Gökhan Uşak'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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