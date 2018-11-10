HABER

Traktör şarampole uçtu; sürücü öldü, oğlu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 16:33 | Son Güncelleme

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir) - BALIKESİR’in Manyas ilçesinde, traktör şarampole uçtu. Kazada, sürücü Tuncay Şengül (44) yaşamını yitirdi, oğlu Emre Şengül (14) yaralandı.  Kaza, ilçenin kırsal Darıca Mahallesi yakınlarında Çayırlar mevkiinde meydana geldi.

Traktör şarampole uçtu; sürücü öldü, oğlu yaralı

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir) - BALIKESİR’in Manyas ilçesinde, traktör şarampole uçtu. Kazada, sürücü Tuncay Şengül (44) yaşamını yitirdi, oğlu Emre Şengül (14) yaralandı.
Kaza, ilçenin kırsal Darıca Mahallesi yakınlarında Çayırlar mevkiinde meydana geldi. Tuncay Şengül idaresindeki 10 K 1003 plakalı traktör virajda 12 metrelik şarampole uçtu. Sürücü Tuncay Şengül kaza yerinde yaşamını yitirirken, oğlu Emre Şengül ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve kolunun kırıldığı belirlenen Emre Şengül tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAF

Traktör şarampole uçtu; sürücü öldü, oğlu yaralıTraktör şarampole uçtu; sürücü öldü, oğlu yaralı

PARTNERBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacakBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacak
'Türkiye Güven Huzur' operasyonunda 1810 kişi yakalandı'Türkiye Güven Huzur' operasyonunda 1810 kişi yakalandı
Zabıt katibi Serpil, zimmetine para geçirmekten tutuklandıZabıt katibi Serpil, zimmetine para geçirmekten tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.