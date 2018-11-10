Traktör şarampole uçtu; sürücü öldü, oğlu yaralı

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir) - BALIKESİR’in Manyas ilçesinde, traktör şarampole uçtu. Kazada, sürücü Tuncay Şengül (44) yaşamını yitirdi, oğlu Emre Şengül (14) yaralandı.
Kaza, ilçenin kırsal Darıca Mahallesi yakınlarında Çayırlar mevkiinde meydana geldi. Tuncay Şengül idaresindeki 10 K 1003 plakalı traktör virajda 12 metrelik şarampole uçtu. Sürücü Tuncay Şengül kaza yerinde yaşamını yitirirken, oğlu Emre Şengül ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve kolunun kırıldığı belirlenen Emre Şengül tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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