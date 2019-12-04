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Traktör sürücüsü, TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 12:30 | Son Güncelleme

 BURDUR'un Yeşilova ilçesinde, tali yola dönüş için manevra yapan traktör sürücüsü, karşı yönden gelen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Yeşilova ilçesinde, tali yola dönüş için manevra yapan traktör sürücüsü, karşı yönden gelen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İki aracın da hafif hasar gördüğü kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, 3 Aralık günü saat 08.30 sıralarında, Yeşilova girişindeki akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi. Cevdet Akhan (77), kullandığı 15 DP 235 plakalı traktörle sola dönüş için manevra yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen Cengiz Çelik (43) yönetimindeki 15 KF 504 plakalı yem yüklü TIR'ı fark eden Akhan, traktörü durdurmaya çalıştı. TIR şoförü Çelik ise traktöre çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüler, araçlarını güçlükle durdururken, TIR'ın dorsesi ile traktör, çarpıştı. Traktör sürücüsü Cevdet Akhan, karşı yönden gelen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada traktör ile TIR'ın dorsesinde hafif hasar oluştu.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde traktör sürücüsünün yolun sol tarafına dönüş yapmak için manevra yaptığı, bu sırada karşı yönden gelen TIR ile çarpıştığı anlar yer aldı.

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