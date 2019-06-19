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Traktör takla attı, sürücü ve eşi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 12:12 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, takla atan traktörün sürücüsü Mehmet Fidan (69) ile yanındaki eşi Ayşe Fidan (63) hayatlarını kaybetti.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, takla atan traktörün sürücüsü Mehmet Fidan (69) ile yanındaki eşi Ayşe Fidan (63) hayatlarını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Yedikuyular Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kılağlı Mahallesi'ne giden Mehmet Fidan'ın kullandığı 46 DL 959 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Mehmet Fidan ile beraberinde bulunan eşi Ayşe Fidan olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ekiplerin incelemesinin ardından Fidan çiftinin cansız bedenleri, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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