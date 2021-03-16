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Traktör tekerinin altında kalan adam hastanede hayatını kaybetti

16.03.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Traktör tekerinin altında kalan adam hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde traktör tekerinin altında kalan 72 yaşındaki yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Hasanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde traktör tekerinin altında kalan 72 yaşındaki yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Hasanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar traktörün tekerinin altında yatan kişiyi görerek durum sağlık ekiplerine haber verildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce teker altında kalan adam sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 72 yaşındaki Hüseyin Gider Sapanca İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gider, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderilirken konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktör tekerinin altında kalan adam hastanede hayatını kaybetti

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