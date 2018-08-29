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Traktör tekerleklerinden esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 09:41 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonetteki traktör tekerlerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 54 kile 950 gram esrar ele geçirildi.

Traktör tekerleklerinden esrar çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonetteki traktör tekerlerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 54 kile 950 gram esrar ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Sarıçam İlçesi D-400 Karayolu'nda şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Ekipler hassas burunlu köpekle yaptıkları incelemede, aracın arkasında taşınan traktör tekerleklerinin içine gizlenmiş 32 pakette 54 kilo 950 gram esrar buldu. Kamyonette bulunan A.Y. (27) ve C.K. (62) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden A.Y tutuklandı, C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Traktör tekerleklerinden esrar çıktıTraktör tekerleklerinden esrar çıktıTraktör tekerleklerinden esrar çıktıTraktör tekerleklerinden esrar çıktı

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