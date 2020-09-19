HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 17:28 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde traktörden düşen çocuk, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesine bağlı Budaklı köyünde M.K.

Tokat’ın Niksar ilçesinde traktörden düşen çocuk, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesine bağlı Budaklı köyünde M.K. (58), eşi ve torunu M.Y.K. (5) ile birlikte 58 YF 670 plakalı traktörle seyir halinde iken traktörün tümsekten geçmesi esnasında dengesini kaybeden çocuk yere düştü. Ağır yaralanan M.Y.K sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili nöbetçi savcı tarafından soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklamasıBakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
En Çok Okunan Haberler
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni gelişme
3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni gelişme
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Macron'dan Türkçe tweet
Macron'dan Türkçe tweet
Bakan Soylu'dan 'AYM' açıklaması: Çok hoşuma gitti
Bakan Soylu'dan 'AYM' açıklaması: Çok hoşuma gitti
Vali, durumu böyle gözler önüne serdi: En kötü aydan daha kötü durumdayız
Vali, durumu böyle gözler önüne serdi: En kötü aydan daha kötü durumdayız
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Diğer Haberler
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Ücretsiz dağıtılacak
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Ücretsiz dağıtılacak
Ankara'da ölü bulunan Gülay Uygun'un eşi: Ölmeden önce beni arayıp 'hakkını helal et' dedi
Ankara'da ölü bulunan Gülay Uygun'un eşi: Ölmeden önce beni arayıp 'hakkını helal et' dedi
Eski Belediye Başkanı Tanık'ı zehirli örümcek ısırdı! Hastaneden açıklama
Eski Belediye Başkanı Tanık'ı zehirli örümcek ısırdı! Hastaneden açıklama
Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması
Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması
Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
İzmit'te kazı çalışmasında bulundu! 1 metre boyunda
Kazı çalışmasında bulundu! 1 metre boyunda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.