Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Tokat’ın Niksar ilçesinde traktörden düşen çocuk, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesine bağlı Budaklı köyünde M.K. (58), eşi ve torunu M.Y.K. (5) ile birlikte 58 YF 670 plakalı traktörle seyir halinde iken traktörün tümsekten geçmesi esnasında dengesini kaybeden çocuk yere düştü. Ağır yaralanan M.Y.K sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili nöbetçi savcı tarafından soruşturma başlatıldı.

