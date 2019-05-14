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Traktörden düşen çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 14:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde hareket halindeki traktörden düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Tatburcu Mahallesi’nde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde hareket halindeki traktörden düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Tatburcu Mahallesi’nde meydana geldi. İ.S.’nin kullandığı 63 LM 865 plakalı traktörde bulunan Hadise S. (11) dengesini kaybederek düştü. Üzerinden römork geçen çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hadise S.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Traktör sürücüsü İ.S. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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