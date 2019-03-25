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Traktörden düşen iş adamı hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 10:39 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde iş adamı Ömer Baysal (80) bahçesinde traktörden düşerek yaşamını yitirdi.

Traktörden düşen iş adamı hayatını kaybetti

Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),(DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde iş adamı Ömer Baysal (80) bahçesinde traktörden düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, ilçeye bağlı Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesin gideceğini söyleyerek evden çıkan otomotiv ve tarım sektöründe işletmeleri bulunan Ömer Baysal, akşam saatlerinde dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Bahçede traktörün yanında hareketsiz bulunan Ömer Baysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemenin ardından Baysal'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Traktörden düşen iş adamı hayatını kaybettiTraktörden düşen iş adamı hayatını kaybetti

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