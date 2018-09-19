Traktörden düşen işçi öldü, arkadaşları sağlık görevlilerine saldırdı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da Eyyübiye Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Ümit Çiftçi (32), çöpleri yüklediği traktörden düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İşçinin mesai arkadaşları olay yerine geç geldiğini iddia ettikleri sağlık görevlilerine tepki gösterdi.

Olay, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşlerinde görevli olan Ümit Çiftçi, traktörle mahallede yüklediği çöpleri toplama merkezine götürmek için sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen traktörün arkasına oturdu. Bir süre tehlikeli olmasına rağmen traktörün arkasında oturarak yolculuk yapan Çiftçi, Akçakale-Toki çevreyolunda dengesini kaybetmesi sonucu traktörün altına düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören işçiler, traktörü durdurup yaralı işçinin yardımına koştu. Bu sırada Çiftçi’nin arkadaşları sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İşçiler, olay yerine geç geldiği ileri sürülen ambulanstaki doktor ve hemşireye tekme- tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ağır yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çiftçi, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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