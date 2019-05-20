Traktörden düşen sürücü öldü

İbrahim EMÜL/ADANA (Ceyhan), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Oğuz Yılmaz (32), traktörden düşerek yaşamını yitirdi.

Ceyhan ilçesine bağlı Tatarlı köyünde çiftçilik yapan Oğuz Yılmaz, çapa yapmak üzere traktörle kendilerine ait narenciye bahçesine gitti. İş esnasında ağaç dallarına takılan Yılmaz dengesini kaybederek traktörden çapa makinasının üstüne düştü. Yılmaz, çapa makinasında sıkışarak yaşamını yitirdi. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yaşadığı öğrenilen Oğuz Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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