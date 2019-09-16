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Traktörden düşüp aracın altında kalan kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 22:36 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde eşi Osman Fidan'ın (66) kullandığı traktörden düşerek, aracın altında kalan Huriye Fidan (63) hayatını kaybetti.

Traktörden düşüp aracın altında kalan kadın öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde eşi Osman Fidan'ın (66) kullandığı traktörden düşerek, aracın altında kalan Huriye Fidan (63) hayatını kaybetti.
Kaza, İnegöl ilçesi Lütfiye Mahallesi'nde meydana geldi. Huriye ve Osman Fidan çifti, ormanlık alanda odun toplamak üzere traktörle yola çıktı. Osman Fidan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, bayır aşağı inerken bir anda kontrolden çıktı. Traktörün yan kısmında oturan Huriye Fidan, sarsıntı sırasında dengesini kaybedip yere düştü. Kontrolden çıkan traktör, Huriye Fidan'ın üzerinden geçerken, Osman Fidan ise sarsıntının etkisiyle araçtan savruldu.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Huriye Fidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Osman Fidan ise yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Talihsiz kadının cesedi, İnegöl Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Traktörden düşüp aracın altında kalan kadın öldüTraktörden düşüp aracın altında kalan kadın öldüTraktörden düşüp aracın altında kalan kadın öldü

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