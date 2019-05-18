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Traktörden kopan römorktaki tarım işçileri ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 12:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde tarlada çalışmaya giden işçilerin bulunduğu römorkun traktöre bağlantı piminin çıkıp ağaca çarpması sonucunda yola savrulan 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgi ve iddialara göre, Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesi’nden Elbistan istikametine doğru ilerleyen Yusuf Korkmaz’ın (57) kullandığı 46 EP 639 plakalı traktörün arkasında takılı vaziyette bulunan içinde 7 kişinin olduğu römorkun bağlantı pimi çıktı.

Traktörden kopan römorktaki tarım işçileri ölümden döndü

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde tarlada çalışmaya giden işçilerin bulunduğu römorkun traktöre bağlantı piminin çıkıp ağaca çarpması sonucunda yola savrulan 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgi ve iddialara göre, Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesi’nden Elbistan istikametine doğru ilerleyen Yusuf Korkmaz’ın (57) kullandığı 46 EP 639 plakalı traktörün arkasında takılı vaziyette bulunan içinde 7 kişinin olduğu römorkun bağlantı pimi çıktı. Traktörden ayrılan römork, yol kenarındaki tahliye kanalına girdikten sonra ağaca çarparak durabildi. Römorkun içinde bulunan Resmigül Ş. (62), Meliha K. (49), Sevilay U. (46), Özcan D. (16), Sevcan U. (17), Şeyma M. (16) ve Ayşe G.(20) yola savrularak yaralandı. Can pazarının yaşandığı kaza ihbarının ardından olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 acil servise ait ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili olarak tahkikata başlandı.

Traktörden kopan römorktaki tarım işçileri ölümden döndü

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