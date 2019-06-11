Traktöre bağlı ot biçme makinesine sıkışan çiftçi öldü

Esra AKSU/ERFELEK (Sinop),(DHA)- SİNOP'un Erfelek ilçesinde, Yaşar Karahan (54) traktöre bağlı ot biçme makinesine sıkışarak, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Balıfakı köyünde meydana geldi. Tarımla uğraşan Yaşar Karahan, kendisine ait bahçede çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle, traktörün arkasına bağlı olan ot biçme makinesine sıkıştı. Çevredekilerin durumu fark edip haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılaran Karahan'ın, yaşamını yitirdiğini belirlendi. Karahan’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Erfelek Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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