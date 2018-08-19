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Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 17:28 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kontrolsüz şekilde ana yola çıkan traktöre çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Selahattin Kazmacı (68), yaşamını yitirdi.

Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kontrolsüz şekilde ana yola çıkan traktöre çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Selahattin Kazmacı (68), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Muratbey Mahallesi, 3660 Sokak'ta meydana geldi. Torbalı Cezaevi'nden Çaybaşı Mahallesi yönüne giden Selahattin Kazmacı'nın kullandığı 35 TYD 21 plakalı motosiklet, kontrolsüz şekilde ana yola çıkan 35 TAY 90 Bekir Ş. yönetimindeki arkasında ilaçlama pompası takılı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan kasksız motosiklet sürücü Kazmacı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazmacı'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Acı haberi alarak hastaneye gelen Kazmacı'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazmacı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, traktör sürücüsü Bekir Ş.'yi gözaltına aldı.

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Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldüTraktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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