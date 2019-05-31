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Traktöre çarpan tır devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 18:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da traktöre çarpan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır yolunun Hilvan ilçesi girişinde meydana geldi.

Traktöre çarpan tır devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa’da traktöre çarpan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır yolunun Hilvan ilçesi girişinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen domates yüklü tır, aynı yönde seyreden römorklu traktöre çaptı. Karşı şeride geçen tır devrilirken traktörün saman yüklü römorkları da şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktöre çarpan tır devrildi: 2 yaralı

Traktöre çarpan tır devrildi: 2 yaralı

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