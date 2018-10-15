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Traktöre çarpıp, devrilen TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 19:29 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kınık ilçesinde, kavşakta bir traktöre çarpıp, kontrolden çıkarak devrilen kömür yüklü TIR'ın şoförü 41 yaşındaki Mustafa Ören, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Traktöre çarpıp, devrilen TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, kavşakta bir traktöre çarpıp, kontrolden çıkarak devrilen kömür yüklü TIR'ın şoförü 41 yaşındaki Mustafa Ören, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Bergama-Soma karayolu Kınık Kavşağı'nda meydana geldi. Çanakkale'den Manisa'nın Soma ilçesine toz kömür taşıyan Mustafa Ören'in kullandığı 35 AAK 01 plakalı TIR, kavşakta, kontrolden çıktı. Savrulan TIR, kavşakta bekleyen 60 yaşındaki Halil İbrahim Tufan yönetimindeki 35 NCT 31 plakalı traktöre çarpıp, şarampole devrildi. TIR'ın içerisinde sıkışan şoför Ören, hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen AKS 110, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından Ören'in cesedini sıkıştığı yerden çıkardı.
Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemlerinin ardından Ören'in cesedi Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü Tufan ise kazayı yara almadan atlattı. Traktör sürücüsünün ifadesine başvuran jandarma, kazayla ilgili soruşurma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Traktöre çarpıp, devrilen TIR'ın şoförü yaşamını yitirdiTraktöre çarpıp, devrilen TIR'ın şoförü yaşamını yitirdiTraktöre çarpıp, devrilen TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi

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