Traktöre çarpıp savrulan kamyon tarladaki çiftçiyi ezdi: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Derebucak ilçesinde park halindeki traktörü çarptıktan sonra savrulan kamyon tarlada çalışan çiftçiye çarptı. Kazada çiftçi hayatını kaybederken, traktördeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mümin Ş. idaresindeki 07 JH 699 plakalı karpuz yüklü kamyon, Derebucak-İbradı karayolu üzerinde seyir halindeyken park halindeki Bilal T.’ye ait 42 UH 478 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle duramayarak yoldan çıkan kamyon tarla kenarında su kuyusu ile uğraşan çiftçi Sabri Dalıcı’ya (44) çarptı. Çiftçi Sabri Dalıcı kamyonun çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörde bulunan Bilal T. ve Rukiye T. de yaralandı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden çiftçi Sabri Dalıcı’nın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



