HABER

Traktöre çarpıp savrulan kamyon tarladaki çiftçiyi ezdi: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 11:38 | Son Güncelleme

Konya’nın Derebucak ilçesinde park halindeki traktörü çarptıktan sonra savrulan kamyon tarlada çalışan çiftçiye çarptı.

Traktöre çarpıp savrulan kamyon tarladaki çiftçiyi ezdi: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Derebucak ilçesinde park halindeki traktörü çarptıktan sonra savrulan kamyon tarlada çalışan çiftçiye çarptı. Kazada çiftçi hayatını kaybederken, traktördeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mümin Ş. idaresindeki 07 JH 699 plakalı karpuz yüklü kamyon, Derebucak-İbradı karayolu üzerinde seyir halindeyken park halindeki Bilal T.’ye ait 42 UH 478 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle duramayarak yoldan çıkan kamyon tarla kenarında su kuyusu ile uğraşan çiftçi Sabri Dalıcı’ya (44) çarptı. Çiftçi Sabri Dalıcı kamyonun çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörde bulunan Bilal T. ve Rukiye T. de yaralandı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden çiftçi Sabri Dalıcı’nın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktöre çarpıp savrulan kamyon tarladaki çiftçiyi ezdi: 1 ölü, 2 yaralı

Traktöre çarpıp savrulan kamyon tarladaki çiftçiyi ezdi: 1 ölü, 2 yaralı

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Şule Çet davasında olay yeri keşif raporuna itirazŞule Çet davasında olay yeri keşif raporuna itiraz
İntihar girişiminde bulunan eşini kurtardıİntihar girişiminde bulunan eşini kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.