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Traktörle babaannesini ezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 01:15 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesi Peşrefli mahallesinde bir çocuk kullandığı traktörle babaannesini ezdi.Olay bugün akşam saatlerinde Tire’ye bağlı Peşrefli Köyü’nde meydana geldi.

Traktörle babaannesini ezdi

İzmir’in Tire ilçesi Peşrefli mahallesinde bir çocuk kullandığı traktörle babaannesini ezdi.
Olay bugün akşam saatlerinde Tire’ye bağlı Peşrefli Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki torun O.S kendilerine ait çiftlikte traktörle manevra yapmak istedi. Bu esnada arkasındaki babaannesi Kamile Soylu (77)’yu fark etmedi ve traktörle ezdi. Ezilen talihsiz kadın için aile üyeleri hemen ambulans çağırdı. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan 112 ekibi, ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaşlı kadını Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Burada doktorların müdahalelerine yanıt vermeyen Kamile Soylu, hayatını kaybetti. Aile üyelerini ve sevenlerini yasa boğan kaza sonrası jandarma soruşturma başlattı.

Traktörle babaannesini ezdi

Traktörle babaannesini ezdi

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