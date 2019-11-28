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Traktörle bahçe duvarı arasında sıkışan Afgan genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:37 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'de, Afganistan uyruklu Nour Agha (21), çalıştırdıktan sonra inmesiyle hareketlenen traktör ile bahçe duvarı arasında sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.  Kaza, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Sıdıklıküçükboğaz köyünde meydana geldi.

KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR'de, Afganistan uyruklu Nour Agha (21), çalıştırdıktan sonra inmesiyle hareketlenen traktör ile bahçe duvarı arasında sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Sıdıklıküçükboğaz köyünde meydana geldi. Afgan Nour Agha, tarlaya gitmek için kendisine ait olan traktöre bindi. Aracı çalıştıran Agha, bu sırada yola düşen dirgeni (demirden çatallı tarım aracı) almak için traktörden indi. Bu sırada Agha, geri doğru hareketlenen traktör ile bahçe duvarı arasında sıkıştı. Kazayı gören köy sakinleri, Agha'yı sıkıştığı yerden çıkardı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Agha'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nour Agha'nın cansız bedeni, Kırşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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