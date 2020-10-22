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Traktörle çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 14:06 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde traktörle çarpışması sonucu takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Danişment Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde traktörle çarpışması sonucu takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Danişment Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden Cemal Karakaya yönetimindeki 34 CDH 093 plakalı otomobil ile Danişment Mahallesi’nden tarlaya gitmek üzere kavşağa çıkan Zati Merdan yönetimindeki 39 AH 627 plakalı traktör çarpıştı.
Çarpışma sonucu kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü Cemal Karakaya, olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

“Alt geçit faaliyete geçirilsin”
Öte yandan olay yerinde konuşan Danişment Mahallesi Muhtarı Süleyman Aslan, kavşaktaki kazaların daha fazla can yakmaması için alt geçidin bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

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