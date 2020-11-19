HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Traktörle çarpışan tırda yüklü pancarlar yola saçıldı

Traktörle çarpışan tırda yüklü pancarlar yola saçıldı

19.11.2020 14:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde traktörle çarpışan tırda yüklü pancarlar yola saçıldı.Edinilen bilgilere göre kaza, Boğazlayan ilçe merkezi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde traktörle çarpışan tırda yüklü pancarlar yola saçıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Boğazlayan ilçe merkezi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. A.Y. idaresindeki 66 DT 812 plakalı BMC marka tır, C. D. İdaresindeki traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen tırda yüklü pancarlar yola saçıldı. Sürücüler, kazayı yara almadan atlatırken bulvar araç trafiğine kapandı. Belediye ekipleri yola dökülen pancarları 2 saatlik çalışmayla temizledi. Yolu kapatan tırın kaldırılmasıyla bulvar araç trafiğine açıldı.
Polis ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Manisalı doktor sosyal medyadan adeta yalvardıManisalı doktor sosyal medyadan adeta yalvardı
İnternet kafelerin dolmasını sağlayan efsane 20 yaşında İnternet kafelerin dolmasını sağlayan efsane 20 yaşında
1/

En Çok Okunan Haberler

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Kendini tutamadı! 'Bu ne hovardalık!'

Kendini tutamadı! 'Bu ne hovardalık!'

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Kocaeli Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikince kez koronavirüsü yendi

Başkan Söğüt, ikince kez koronavirüsü yendi

İstanbul'daki günlük koronavirüs vaka sayısıyla ilgili flaş iddia!

İstanbul'daki günlük vaka sayısıyla ilgili flaş iddia!

Antalya'da ilginç görüntü: Bir gün arayla deniz ve kar keyfi

Fotoğraflar Antalya'da bir gün arayla çekildi

İstanbul'da maganda terörü! Genç şarkıcı gözünü kaybetti

İstanbul'da maganda terörü! Genç şarkıcı gözünü kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanan Vaniköy Camii'ni ziyaret etti

Erdoğan, yanan tarihi camiyi ziyaret etti

Siirt’te camiye çirkin saldırı: 130 yıllık camiyi ateşe verdiler

Siirt'te 130 yıllık camiyi ateşe verdiler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.