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Traktörle çöpleri çaya boşalttı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 11:00 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde düğünden kalan artık yemeklerin bulunduğu çöp poşetlerini traktörle Adranos Çayı'na boşaltan kimliği belirsiz kişi hakkında çevre sakinleri jandarmaya şikayette bulundu.

Traktörle çöpleri çaya boşalttı

Tuna İŞLEYEN/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde düğünden kalan artık yemeklerin bulunduğu çöp poşetlerini traktörle Adranos Çayı'na boşaltan kimliği belirsiz kişi hakkında çevre sakinleri jandarmaya şikayette bulundu.
İlçeye bağlı Güney köyündeki düğünden sonra kalan yemek artıkları çöp poşetlerine toplandı. Ardından bir traktörün arkasında yüklenen çöpler, kimliği henüz tespit edilemeyen bir traktör sürücüsü tarafından mesire alanından geçen Adranos Çayı'na getirildi. Traktör römorkunda bulunan çöpleri herkesin gözü önünde çaya boşaltan sürücü daha sonra oradan ayrıldı. Mesire alanında piknik yapanlar ise jandarma ekiplerine traktör sürücüsü hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Traktörle çöpleri çaya boşalttıTraktörle çöpleri çaya boşalttıTraktörle çöpleri çaya boşalttıTraktörle çöpleri çaya boşalttı

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