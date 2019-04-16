Traktörle geçmek istedikleri derede mahsur kaldılar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te traktörle geçmek istedikleri derede mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde tarlada çalıştıktan sonra eve dönmek üzere yola çıkan Kemal Aslan, eşi Münevver, çocukları Mehmet ve Mustafa Kemal Aslan'ın da bindiği traktörle derenin karşısına geçmek istedi.

Yağışlar nedeniyle debisi yükselen derenin ortasında mahsur kalan aile, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Bölgeye giden ekipler, traktörde mahsur kalan aileyi iş makinesi yardımıyla kurtardı.

Traktör de iş makinesiyle kıyıya çekildi.

