Traktörle gölete giren 3 çocuk boğuldu (2)- YENİDEN

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, Adatepe Baraj Göletine giren Ceylin Bolat (7), ağabeyi Vahap Bolat (13) ile Alperen Özden (8) boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Gücüksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bolat, kuzeni Adnan Bolat ve arkadaşı Şamil Özden ile birlikte yeni aldığı tekneyi denemek için traktörün arkasına yaptırdıkları aparatla baraj göletine gitti. Ceylin Bolat, ağabeyi Vahap Bolat ve Alperen Özden de babalarıyla birlikte gölete gitti.

Tekneyi suya indiren Ahmet ve kuzeni Adnan Bolat ile Şamil Özden, birlikte göle açıldı. İddiaya göre bu sırada çocukların bulunduğu traktör hareket ederek gölete girdi. Ceylin Bolat, Vahap Bolat ve Alperen Özden boğularak hayatını kaybetti. Geri dönen Ahmet Bolat ve beraberindekiler çocukları bulamadı. ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin sualtı arama dalgıçları girdikleri gölette çocukların cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çocukların cenazeleri Göksun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayı duyup hastaneye koşan çocukların aileleri ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de hastaneye gelerek çocukların ailesine başsağlığı dileyip, onları teskin etmeye çalıştı.

'ÇOCUKLARA 'SUYUN KENARINA YAKLAŞMAYIN' DİYE TELKİNDE BULUNMUŞTUM'

Yaşananları anlatan Ahmet Bolat'ın kuzeni Adnan Bolat, tekneyi denemek için baraja geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bizim amcaoğlu tekne almıştı. Onu denemek için traktörün arkasına bir aparat yapmıştı ununla birlikte geldik baraj gölü kenarına. Tekneyi suya indirdik, Alperen, Ceylin ve Vahap da buradaydı. Çocuklar suyun kenarında oynuyordu onlara da telkin de bulundum 'Yukarı çıkın, suyun kenarına yaklaşmayın' diye. Biz tekneyle baraja doğru açıldık. Tekne biraz ilerleyince su almaya başladı, geciktik buraya geri gelemedik."

'VAHAP'IN TRAKTÖRLE GİTTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK'

Geri döndüklerinde traktör ve çocukları göremediklerini belirten Adnan Bolat, traktör kullanabilen Vahap'ın çocukları da yanına alarak köye dönmüş olabileceklerini düşündüklerini söyledi. Köye döndüklerinde kuzeni Ahmet'in çocukları bulumadığını belirtince yine birlikte göletin keniına geldiklerini anlatan Adnan Bolat, "Ahmet beni aradı, çocukları görüp görmediğini sordu. Ben de 'Yok' deyince gelip beni evden tekrar aldılar ve göletin kenarına gittik. Biz ilk başta traktörün baraj göletine düştüğünü anlamadık. Traktörü kullanabilen Vahap'ın çocuklarla birlikte köye döndüğünü düşünmüştük. Ahmet fenalaşınca jandarmayı aradık. Ekipler geldi ve ve suda yaptıkları aramada çocukların cansız bedenlerini buldular. Çok üzgünüz" diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.