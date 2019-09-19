Traktörle husumetlisinin iş yerine girdi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde 5 kişinin yaralandığı kavganın ardından bir kişi traktörle hasımlarının iş yerine girdi. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde iş yerinde yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Husumetli olan Sağ ve Öztop aileleri fertleri çarşıda karşılaştı. Bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan aile fertleri daha sonra taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya tutuştular. Kavgada her iki aileye mensup 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kavganın ardından adı öğrenilmeyen bir kişi ise kullandığı traktörle Eski Derik Caddesi'ndeki hasımlarının iş yerine daldı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında iki kez traktörle iş yerine giren kişi daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevrede korku ve paniğin yaşanmasına neden olan olayda kimse yaralanmazken, iş yerinin cam ve çerçevesi kırılması nedeniyle maddi hasar oluştu. Dehşete düşüren olayda yaşananlar ise çevrede bulunan kişilerce cep telefonuna kaydedildi. Polis olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına aldı.

