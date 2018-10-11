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Traktörle otomobilin kazası güvenlik kameralarına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 17:06 | Son Güncelleme

HATAY'ın Altınözü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Traktörle otomobilin kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Altınözü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi Sanayi mevkiinde meydana gelen kazada Gökhan Tuzluoğlu'nun kullandığı 06 HA 447 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 79 DT 906 plakalı traktörün aniden direksiyonu kırmasıyla arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada askerden izne gelen otomobil sürücüsü Gökhan Tuzluoğlu (21) ile traktör sürücüsü Derviş Aslaner (18), ağır yaralandı. Hatay Bölge Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Traktörle otomobilin kazası güvenlik kameralarına yansıdıTraktörle otomobilin kazası güvenlik kameralarına yansıdıTraktörle otomobilin kazası güvenlik kameralarına yansıdı

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