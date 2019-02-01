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Traktörle şarampole yuvarlanan emekli başkomiser hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 09:19 | Son Güncelleme

Samsun’da idaresindeki traktör ile şarampole yuvarlanan emekli başkomiser olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Tekkiraz Mahallesi’nde meydana geldi.

Traktörle şarampole yuvarlanan emekli başkomiser hayatını kaybetti

Samsun’da idaresindeki traktör ile şarampole yuvarlanan emekli başkomiser olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Tekkiraz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli başkomiser Mehmet Ünal (62) idaresindeki traktör ile seyir halindeyken şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan 3 çocuk babası Mehmet Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Ünal’dan haber alamayan yakınları onu aramaya çıktı.
Dün akşam Ünal’ın kaza yaparak olay yerinde öldüğünü gören yakınları jandarmaya haber verdi. Mehmet Ünal’ın cenazesi sıkıştığı yerden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşma devam ediyor.

Traktörle şarampole yuvarlanan emekli başkomiser hayatını kaybetti

Traktörle şarampole yuvarlanan emekli başkomiser hayatını kaybetti

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