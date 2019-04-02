Traktörle tehlikeli yolculuk

Gaziantep’te bir traktörün arkasına bağlanan tekerlekli kasada yoluculuk eden bir çocuk ve 3 kadın yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep’te Şeht Ömer Halisdemir Bulvarı’ndan İpekyolu’ndaki Sani Konukoğlu Bulvarı’na seyreden traktör yürekleri ağza getirdi. Genelde at arabalarında kullanılan tekerlekli kasanın traktör arkasına bağlandığını fark eden sürücülerin yürekleri ağzına geldi. Tutunmak için ya da sarsıntı anında düşmeyi önleyecek korkulukların bulunmadığı kasada yer alan çocuk ve 3 kadını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Tehlikeye ve diğer sürücülerin bakışlarına aldırış etmeyen kadınlardan birinin ise sıkı sıkıya çocuğa sarılması dikkat çekti.

Bir süre devam eden yolculukta ara sokağa giren traktör sürücüsü gözden kayboldu

