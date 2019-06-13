Traktörle uçurumdan yuvarlanan 15 yaşındaki Mustafa öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Ödemiş ilçesinde, babasına ait traktörle uçurumdan yuvarlanan 15 yaşındaki Mustafa Urf, yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün sabah saat 09.00 sıralarında Birgi- Bozdağ Karayolu’nda meydana geldi. Babası Hüseyin Urf'a ait 35 MDZ 82 plakalı traktörü kullanan Mustafa Urf, direksiyon kontrolünü yitirdi. Traktör yolun sağındaki uçurumdan yuvarlandı. Yoldan geçerken kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Mustafa Urf'un hayatını kaybettiğini belirledi. Urf'un cenazesi, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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