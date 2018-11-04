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Traktörü durdurup kavga ettiler, kazaya neden oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 23:32 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kimliği belirlenemeyen ve alkollü olduğu ileri sürülen iki kişi durdurdukları traktörün sürücüsüyle kavga etti.

Traktörü durdurup kavga ettiler, kazaya neden oldular

Muhammed SIDAL/BEYŞEHIR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kimliği belirlenemeyen ve alkollü olduğu ileri sürülen iki kişi durdurdukları traktörün sürücüsüyle kavga etti. Bu sırada arkasından gelen otomobilde traktörün römorkuna çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, 21.30 sıralarında Beyşehir- Seydişehir 1'inci kilometresinde meydana geldi. Ali Çay, yönetimindeki 42 B 9603 plakalı pancar yüklü traktörle seyir halindeki iken yola atlayan alkollü oldukları ileri süren iki kişi traktörü durdurdu. Sürücü Çay'ın tepki göstermesi üzerine aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevreden geçen sürücüler kavgayı ayırdı. Çay, traktörüne binip hareket etmek istediği sırada Mehmet Pırtık'ın (36) kullandığı 42 B 9904 plakalı otomobil, traktörün römorkuna çarptı. Kazada sürücü Pırtık, eşi Sevim Pırtık (27) ile diğer sürücü Çay yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Pırtık çiftinin oğulları Muhammed Emin Pırtık da (8), ailesiyle birlikte hastaneye gitti.
Soruşturma sürüyor.

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Traktörü durdurup kavga ettiler, kazaya neden oldularTraktörü durdurup kavga ettiler, kazaya neden oldularTraktörü durdurup kavga ettiler, kazaya neden oldularTraktörü durdurup kavga ettiler, kazaya neden oldular

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