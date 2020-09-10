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  4. Traktörü kaçırıp römorkundan 6 ton ayçiçeğini çaldılar

Traktörü kaçırıp römorkundan 6 ton ayçiçeğini çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 10:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çaldıkları traktörü boş bir araziye bırakan hırsızlar, römorktaki 6 ton ayçiçeğini çalarak kayıplara karıştı.İddiaya göre, gece saatlerinde Akgün Sabancı’ya ait traktör, kimliği belirsiz kişilerce düz kontak yapılarak römorkuyla birlikte Göztepe Mezarlığı civarına kaçırıldı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çaldıkları traktörü boş bir araziye bırakan hırsızlar, römorktaki 6 ton ayçiçeğini çalarak kayıplara karıştı.
İddiaya göre, gece saatlerinde Akgün Sabancı’ya ait traktör, kimliği belirsiz kişilerce düz kontak yapılarak römorkuyla birlikte Göztepe Mezarlığı civarına kaçırıldı. Hırsızlar, römorkta yüklü yaklaşık 6 ton ayçiçeğini çalarak kayıplara karıştı.

Traktörün aküsünü de çalmışlar
Akgün Sabancı’nın şikayeti üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, traktör ve takılı römorku Göztepe Mezarlığı’nda terk edilmiş halde buldu. Traktörün aküsünün de çalındığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili konuşan Akgün Sabancı, zararının yaklaşık 30 bin lira civarında olduğunu belirtti.
Polis tarafından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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