Traktörün altına kalan sürücü öldü

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa) (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Nurullah Dam (65), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Selendi ilçesine bağlı kırsal Karaselendi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nurullah Dam, yönetimindeki 45 U 4908 plakalı traktörle tarladan dönerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün yol kenarındaki su yoluna devrilmesi sonucu sürücü Dam altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Dam'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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