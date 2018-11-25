Traktörün altında can verdi

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Yayladağı ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan Caner Taşdemir (22), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Çandır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Caner Taşdemir'in kullandığı hayvan gübresi yüklü traktör, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Taşdemir'in devrilen traktörün altında kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi. Ekipler tarafından traktörün altından çıkartılan Taşdemir'in öldüğü belirlendi. Askerden yaklaşık bir hafta önce geldiği belirtilen Taşdemir'in cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Yayladağı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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