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  4. Traktörün altında kalan 4 çocuk babası hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan 4 çocuk babası hayatını kaybetti

13.11.2020 17:28 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde evinin önünde traktörün altında kalan 4 çocuk babası Recep Sözlü hayatını kaybetti.Olay, Sakarya’nın Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesinde meydana geldi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde evinin önünde traktörün altında kalan 4 çocuk babası Recep Sözlü hayatını kaybetti.
Olay, Sakarya’nın Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk babası Recep Sözlü, idaresindeki traktör evinin bahçesinde park halinde bulunan römorka çarptı. Traktörden inmek istediği esnada dengesini kaybederek lastiğin altında kalan adam hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Recep Sözlü, Hendek ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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