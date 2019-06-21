HABER

Traktörün altında kalan kardeşlerden biri yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 21:26 | Son Güncelleme

Traktörün altında kalan kardeşlerden biri yaşamını yitirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, traktörün altında kalan iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyuva Mahallesi'nde dedeleri Erdal Aslan'a ait park halindeki 20 KU 595 plakalı traktöre binen Elif Ada Güler (9) ve Ramazan Enes Güler (4) kardeşler bir süre traktörün üzerinde oyun oynadı.

Güler kardeşler, bir süre sonra hareket ederek, 4 metre yüksekten bahçeye devrilen traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan kardeşlerden Ramazan Enes Güler yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ayağında kırık olduğu öğrenilen Elif Ada Güler, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Eyüpsultan'da ortak mitingKılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Eyüpsultan'da ortak miting
Çorum’da ağlatan mezuniyet töreniÇorum’da ağlatan mezuniyet töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk kardeş Kaza traktör

En Çok Okunan Haberler

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

Dünyada sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol katediyorlar

Sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol geliyorlar

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Aşırı yağışlar Kızılırmak'ın rengini değiştirdi

Drone ile bugün çekildi! Kızılırmak'in rengi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.