Traktörün altında kalan kardeşlerden biri yaşamını yitirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, traktörün altında kalan iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyuva Mahallesi'nde dedeleri Erdal Aslan'a ait park halindeki 20 KU 595 plakalı traktöre binen Elif Ada Güler (9) ve Ramazan Enes Güler (4) kardeşler bir süre traktörün üzerinde oyun oynadı.

Güler kardeşler, bir süre sonra hareket ederek, 4 metre yüksekten bahçeye devrilen traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan kardeşlerden Ramazan Enes Güler yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ayağında kırık olduğu öğrenilen Elif Ada Güler, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

