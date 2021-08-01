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Traktörün altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

01.08.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da 25 yaşındaki orman işçisi, traktör altında kalarak can verdi.

Traktörün altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

Amasra’ya bağlı Kazpınar köyünde ormanlık alanda meydana gelen kazada Amasra Orman İşletme Şefliğinde geçici işçi olarak çalıştığı öğrenilen 25 yaşındaki Kaan Eşref Koç, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

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CANSIZ BEDENİ TRAKTÖRÜN ALTINDAN ÇIKARILDI

Koç’un traktörün altında kalan cansız bedeni ekipler tarafından yapılan çalışma ile çıkarıldı. Kazada traktörde yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki B.C. ise yaralı olarak kurtuldu.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan B.C. tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Bartın
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