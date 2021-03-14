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Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

14.03.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Manisa’nın Gördes ilçesinde tarlasına giderken devrilen traktörünün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.Kaza, dün saat 18.00’de Gördes’in Bayatalanı mevkiinde meydana geldi.

Manisa’nın Gördes ilçesinde tarlasına giderken devrilen traktörünün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 18.00’de Gördes’in Bayatalanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 R 1731 plakalı traktörüyle tarlasına gitmek için yola çıkan Fahri Akıcı (34), Bayatalanı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Akıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Akıcı’nın cenazesi Gördes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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