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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

03.02.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Bursa’da inşaat malzemesi taşıdığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da inşaat malzemesi taşıdığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.
Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil bölgesine yakın olan inşaata demir ve çimento taşıdığı traktörün kontrolünü kaybeden Mustafa Gündoğdu (45), kullandığı traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine gelen 112 ekipleri, Gündoğdu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Gemlik Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından, itfaiye ekiplerinin de yardımı ile çıkarılan Gündoğdu’nun cesedi Gemlik Morguna kaldırıldı.
Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

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