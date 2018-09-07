Traktörün altında kalan sürücü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sivrice Mahallesi’ndeki tarlasında çalışan Nebi Aydın'ın (64) kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalan Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Aydın'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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