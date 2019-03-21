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Traktörün altında kalan sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 21:17 | Son Güncelleme

Traktörün altında kalan sürücü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Halil Zeybek'in (42) kullandığı 45 LT 381 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aracın altında kalarak ağır yaralanan sürücü Zeybek, sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Zeybek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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1 ölü 112 Acil Servis Jandarma Kula Traktör Kazası

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